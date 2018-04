Intelligente e funzionale, la cucina di domani secondo Electrolux

Milano, (askanews) - Intelligenza e funzionalità sono le parole d'ordine della cucina del futuro, dove l'innovazione e la tecnologia semplificano le attività quotidiane in questo angolo della casa che sta diventando sempre più centrale. A svelare le proprie carte a Eurocucina, la biennale del Salone del Mobile, c'era anche Electrolux che ha spinto in questa direzione tutti gli elettrodomestici destinati al mercato domestico. Daniele Siciliano, marketing manager Electrolux Italia. "Presentiamo tante novità sia funzionali perchè per noi è importante quello che creiamo per migliorare l'esperienza in cucina di tutte le persone sia quelle più tecnologiche che stanno diventando un trend per la cucina come la connettività e la possibilità di controllare i propri elettrodomestici da remoto".

L'idea dietro questi principi è quella di creare una cucina assistita, dove sensori tattili sulla maniglia del forno agevolano apertura e chiusura automatica della porta, i piani di lavoro hanno sistemi di lavaggio integrati per taglieri e coltelli, il vetro del forno cambia opacità in base alla vicinanza dell'utente. Non solo. Nella cucina di domani trova spazio una tecnologia che fino a poco tempo fa era ad uso esclusivo degli chef, come l'abbattitore di temperatura.

"L'abbattitore completa la possibilità di avere a casa quelli che sono gli elettrodomestici dei professionisti finalmente sarà possibile avere tutta l'apparecchiatura tipica di un ristorante. Da quest'anno arriva il primo abbattitore e quindi completiamo il ciclo della cottura professionale permettendo di abbattere la temperatura conservando al meglio ingredienti e preparazioni ed eliminando le cariche batteriche ma anche semplificando la vita di tutti i giorni".

Ma se queste sono le tecnologie dell'oggi, la cucina del futuro deve saper parlare anche il linguaggio della connettività. E' lì che guarda va la partnership di Electrolux con Innit: attraverso una piattaforma che integra produttori di elettrodomestici, fornitori di generi alimentari, produttori di alimenti il consumatore potrà gestire con pochi click tutte le fasi di realizzazione di un piatto, dalla pianificazione alla cottura.

"La nostra nuova partnership con Innit per connettere gli elettrodomestici all'interno della cucina: si potrà così scegliere la ricetta, vedere gli ingredienti che mancano poterli acquistare online lanciare la ricetta all'elettrodomestico e cuocere istantaneamente il piatto o quello che vorrò la sera".

Imprescindibile in questo percorso di innovazione è la sostenibilità che riguarda tanto il processo produttivo quanto il consumatore finale, che nella lotta agli sprechi, alimentari e non, trova nella tecnologia un valido alleato:

"Siamo un'azienda che pone sulla sostenibilità una attenzione crescente sia nella produzione dei nostri elettrodomestici che vogliamo portare al minor livello di emissioni possibile sia anche nell'utilizzo degli elettrodomestici. La grande classe energetica permette di consumare pochissimo ma anche i consigli e le modalità d'uso consentono di ottimizzare gli sprechi".

Electrolux dal 2005, secondo l'ultimo bilancio di sostenibilità, ha ridotto del 50% le emissioni di CO2 e del 40% l'impiego di energia nei propri impianti mentre ha aumentato di 15 volte l'uso di plastica riciclata a partire dal 2011.