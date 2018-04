Vaccini, Lorenzin commenta i dati: positivi, critiche 5 regioni

Roma, (askanews) - "I dati sono veramente molto positivi, immaginate che sono dati che registrano il 2017, i primi mesi dell'entrata in vigore della norma, fino appunto al dicembre, dove registriamo un incremento notevolissimo, più 1,1% rispetto alla famosa esavalente, il punto di valutazione è quello della polio, più del 4% di aumenti delle coperture sul morbillo": così la ministra della Salute Beatrice Lorenzin, in una conferenza stampa al ministero in cui ha presentato i dati sulle coperture vaccinali 2017, alla luce della legge del luglio 2017 che ha aumentato da 4 a 10 le vaccinazioni obbligatorie.

"Abbiamo quasi tutte le regioni che hanno veramente innalzato fortemente i tassi vaccinali, sono rimasti purtroppo delle criticità in 5 regioni italiane e su quelle regioni bisogna lavorare. Quindi abbiamo un buonissimo andamento, dello 0,6, abbiamo un incremento dei dati nel primo semestre del 2018, invece registriamo ancora, anche se c'è stato un grande recupero, delle coperture tutte ampiamente sotto soglia nei ragazzi adolescenti, significa che espone una parte della popolazione maggiormente a rischio epidemico e questo sarà il lavoro da fare".

Le 5 regioni con una forte resistenza alle vaccinazioni e un incremento non sufficiente, soprattutto sul morbillo sono la Provincia autonoma di Bolzano, il Friuli-Venezia Giulia, le Marche, l'Abruzzo e la Sicilia, ha sottolineato la ministra.