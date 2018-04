Bayern-Real Madrid 1-2, terza finale in vista per gli spagnoli

Roma, (askanews) - Il Bayer fa il gioco, ma alla fine vince il Real Madrid nella seconda semifinale di Champions League. All'Allianz Arena di Monaco i blancos di Spagna vincono 2-1. Dopo l'uno a zero per i tedeschi, la rimonta della squadra di Zidane, grazie alle reti di Marcelo e Asensio.

Il match di ritorno è in programma il primo maggio al Bernabeu, ma servirà una impresa per i campioni della Germania. "Abbiamo vinto in maniera cinica - ha commentato il tecnico del Real Zinedine Zidane. E per la squadra spagnola si intrave la terza finale consecutiva in Champions.