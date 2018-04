Melanie Trump, di cera, esposta al Madame Tussauds di New York

Roma, (askanews) - La first lady americana, Melanie Trump, di cera, accanto al marito, campeggia ora al Madame Tussauds di New York. A scoprire la statua è stato l'ex portavoce della Casa Bianca, Sean Spicer. Melanie indossa un elegante tailleur blu, ed è perfettamente riprodotta. La statua di cera lascerà New York il 31 maggio per essere esposta al Museo Madame Tussaud di Washington.