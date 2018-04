Spazio, lanciato con successo il satellite Esa Sentinel-3b

Plesetsk (askanews) - Con un lancio perfetto dal Cosmodromo di Plesetsk, in Russia, un razzo Rockot ha messo in orbita per l'Esa, l'Agenzia spaziale europea, il satellite Sentinel-3B, costruito da Thales Alenia Space, Joint venture tra Thales e Leonardo-Finmeccanica.

Sentinel-3b è una delle sentinelle del programma europeo di osservazione della Terra Copernicus, costruito per monitorare tutte le superfici terrestri e gli oceani della Terra, raccogliendo dati che contribuiranno a migliorare le previsioni oceanografiche e atmosferiche e comprendere meglio lo stato di "salute" degli oceani, delle risorse ittiche e idriche, dell'agricoltura, delle foreste, della biodiversità, della salute pubblica e della sicurezza alimentare, permettendo, allo stesso tempo di tenere sotto controllo i cambiamenti di altezza dei mari e la contrazione dei ghiacci polari.

Il satellite imbarca una serie di strumenti all'avanguardia per il monitoraggio del pianeta, in particolare:

Due strumenti ottici e due strumenti in Radio Frequenza che forniranno misure per determinare la topografia di oceani, ghiacci marini e corpi idrici sulla terraferma.

In particolare, il radiometro SLSTR (Sea and Land Surface Temperature Radiometer), realizzato in Italia, a Campi Bisenzio i9n provincia di Firenze, da un consorzio industriale internazionale guidato da Leonardo, fornisce misure accuratissime della temperatura superficiale della Terra e dei suoi oceani, garantendo così informazioni fondamentali per meteorologia, climatologia e controllo del riscaldamento globale, ed è inoltre dotato di due canali per il monitoraggio degli incendi.

L'orbita di Sentinel-3B a 815 km d'altezza permette di scansionare l'intera superficie della Terra. Alcuni satelliti del programma Copernicus sono già in orbita e stanno già trasmettendo un notevole flusso di dati, utilizzati insieme ad altri satelliti per l'osservazione della Terra.

Telespazio coordina l attività dei centri di processamento a terra dell intera missione Sentinel-3, gestendo da remoto tutte le operazioni che consentono agli utenti di accedere, entro 3 ore dall acquisizione dei dati da Sentinel-3A e Sentinel-3B, alle informazioni e alle applicazioni che questi satelliti rendono disponibili.