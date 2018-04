Londra, sosia della famiglia reale in vasca da bagno sul Tamigi

Londra (askanews) - Harry, William e il principe Carlo seminudi in una vasca da bagno alla deriva sul Regent's Canal, nel centro di Londra mentre la regina Elisabetta li saluta dalle sponde. Qualcuno potrebbe pensare che i reali britannici sono impazziti ma in realtà si tratta solo di alcuni sosia che hanno inscenato questo "addio al celibato" sui generis solo per rendere omaggio alle prossime nozze tra Harry e l'attice Meghan Markle.