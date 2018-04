Roma, blitz dei carabinieri al Pigneto: arresti per droga e furti

Roma, (askanews) - Blitz nel quartiere Pigneto dei carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante e quelli del Nucleo Cinofili di Ponte Galeria per contrastare resti e fenomeni di degrado. Il bilancio è di 4 persone arrestate, 2 denunciate a piede libero e due esercizi commerciali sanzionati, 45 dosi di droga e 75 chili di alimenti privi di tracciabilità sequestrati.

Tre cittadini extracomunitari sono stati arrestati per spaccio di marijuana e reati inerenti agli stupefacenti. Per un quarto, l'accusa è di rapina impropria, per aver aggredito l'addetto alla vigilanza di un negozio che lo aveva sorpreso con capi di abbigliamento appena rubati.

I carabinieri hanno inoltre eseguito controlli mirati in vari esercizi commerciali del quartiere: un minimarket è stato sanzionato per un importo di 4.500 euro per carenze igienico-sanitarie mentre una macelleria è stata sanzionata per la presenza di 75 kg di prodotti alimentari privi di tracciabilità.