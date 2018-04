Lunedì tragico sulle Alpi, 11 morti tra Svizzera e Francia

La neve ha fatto strage nelle Alpi. Sei alpinisti sono morti nelle Alpi svizzere e altri cinque sono stati ricoverati in ospedale in condizioni gravissime dopo essere stati costretti a trascorrere la notte tra domenica e lunedì all'aperto a oltre 3.200 metri di altitudine. Lo ha annunciato la polizia del cantone Vallese, secondo cui le vittime, per ora non identificate, facevano parte di due gruppi di 14 escursionisti impegnati in un percorso a Pigne d'Arolla e sono stati sorpresi da una tempesta.

Queste immagini sono invece relative alla valle del Lys, in Italia, dove infuria la bufera a pochi chilometri dal luogo della tragedia: in territorio italiano sul versante sud del Monte Rosa è stato individuato il corpo di un'altra turista, russa, dispersa da domenica.

Lunedì tragico sulle Alpi

Un'altra tragedia si è verificata sulle Alpi bernesi, nella zona del Monte Monch, a 4105 metri. Due giovani alpinisti svizzeri di 21 e 22 anni sono stati trovati morti per il freddo e la fatica, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale di Berna. Tre escursionisti sono morti fra Monte Bianco e Monte Rosa. Si tratta di due scialpinisti francesi nella zona di Chamonix, uno sorpreso da una tormenta e l'altro travolto da una valanga, e di una turista russa nei pressi di Zermatt.

Un italiano morto in Nepal

L'alpinista italiano Simone La Terra, 37 anni, è morto in Nepal sul monte Dhaulagiri, della catena dell'Himalaya, dopo essere stato spazzato via da una forte raffica di vento domenica. Il suo corpo è stato trovato oggi, lunedì. Si tratta della prima vittima della stagione primaverile delle scalate. Ad annunciarlo Dambar Parajuli di Prestige Adventure, che aveva organizzato la spedizione. Riferisce che La Terra si trovava all'interno di una tenda a 6.900 metri quando è stato spazzato via dal vento. I suoi compagni di squadra lo hanno cercato a piedi, mentre un elicottero di soccorso ha fatto i conti con le cattive condizioni meteo per cercare l'alpinista più ad alta quota, ha spiegato ancora Parajuli. "Il suo corpo è stato trovato stamattina 800 metri sotto" il luogo in cui era accampato, ha detto. A confermare la morte di La Terra anche Ram Prasad Sapkota, portavoce del dipartimento del turismo del Nepal, che regolamenta tutte le scalate nel Paese: "Il suo corpo è stato recuperato e portato a Katmandu", ha riferito ad AFP.