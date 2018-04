Scandalo migranti, si dimette la ministra britannica Amber Rudd

Nella notte si è dimessa la ministra dell'Interno britannica Amber Rudd, da giorni al centro delle critiche per lo scandalo denominato "Windrush" e per il fatto di aver negato di essere consapevole dei target sul numero di espulsioni che il suo ministero si era posto, finendo così accusata di aver mentito al Parlamento.

La vicenda dello scandalo "Windrush" riguarda migliaia di immigrati caraibici arrivati dagli anni '70 - la prima imbarcazione arrivata a Londra si chiamava appunto "Windrush" - per ricostruire il paese dopo la Seconda guerra mondiale. Questi immigrati avevano ottenuto il diritto di restare a tempo indefinito. Alcuni di loro avevano la nazionalità britannica, perché nati in periodo coloniale. Ma quelli che non hanno mai chiesto la cittadinanza, si sono trovati a esser trattati come immigrati illegali, a rischio di espulsione se non avessero portato prove per ogni anno di presenza nel Regno unito.

Di fronte allo sdegno pubblico provocato dalle pratiche messe in campo dal ministero, la premier britannica Theresa May è stata costretta a scusarsi di fronte ai leader dei paesi di origine degli immigrati al summit Commonwealth a Londra. Rudd ha dovuto fare lo stesso e così credeva di aver risolto il problema. Tuttavia si è ritrovata di nuovo in difficoltà dopo che è apparso chiaro che il ministero aveva dei target da rispettare riguardo le espulsioni. La ministra aveva dapprima negato di essere a conoscenza di questi obiettivi, ma nuove prove pubblicate dal quotidiano Guardian hanno reso la sua difesa non più sostenibile. Le dimissioni di Rudd, 54 anni, sono un ulteriore colpo per May, che giovedì 3 maggio dovrà affrontare delle elezioni locali considerate un test per il suo governo conservatore impegnato nelle trattative per la Brexit e che si poggia su una maggioranza parlamentare abbastanza traballante.