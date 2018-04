Il videoclip di "Tutto il tempo", nuovo singolo di Amedeo Minghi

Roma, (askanews) - "Tutto il tempo" è il titolo del nuovo singolo di Amedeo Minghi, in radio, sulle piattaforme digitali e negozi online dal 27 aprile. Ed ora è uscito anche il videoclip per la regia di Michele Vitiello, la consulenza di Niccolò Carosi e il montaggio di Damiano Punzi, che veste perfettamente le atmosfere del brano, in cui lo scorrere del tempo sconfina nel corpo e nella mente di chi lo vive: gli oggetti, le cose, scandiscono il battito di ogni emozione fra pensiero e ricordo.

"Una canzone matura, tagliente, perché dell'amore coglie le sue declinazioni più profonde - ha sottolineato Amedeo Minghi - Le relazioni non sono facili da gestire, si complicano fra meccanismi di difesa e rimozioni. Abbiamo tutti bisogno di chiarezza; alla base di una relazione che fallisce c'è innanzitutto la comunicazione, oltre al sentimento; ma lo sappiamo, quest'ultimo è imprevedibile: si prende il lusso di spegnersi e magari, poi, riaccendersi".

Il brano (etichetta Clodio Music, edizioni musicali La SanBiagio Produzioni) anticipa l uscita di un doppio live, di prossima pubblicazione.

"L'immenso", "1950", "La vita mia", "Vattene Amore", "I ricordi del cuore", "Cantare è d'amore", "Decenni", "Un uomo venuto da lontano", "Io non ti lascerò mai", sono solo alcuni dei successi del melodista a cui si aggiungono le sue indimenticabili colonne sonore delle serie televisive fantasy, una fra tutte, Fantaghirò.