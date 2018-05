Flashmob in Campidoglio con il "folle" Teatro Patologico

Roma, (askanews) - Emozionante performance della compagnia del Teatro Patologico di Roma in Campidoglio: il fondatore e direttore della compagnia Dario D'Ambrosi si è trasformato in un folle uscito da un manicomio che viene immobilizzato su un letto di contenzione, lo stesso che si usava per i pazzi prima dell'approvazione della Legge Basaglia, di cui ricorre quest'anno il 40esimo anniversario.

E per celebrare il quarantennale della legge 180 la sindaca di Roma Virginia Raggi ha accolto nella sala Piccola Protomoteca i ragazzi del Teatro Patologico, che a ottobre (4-14) saranno protagonisti al Teatro Eliseo di Roma con il Festival del Teatro Patologico che avrà come titolo "1978 Legge 180 2018 illusioni sogni speranze" e comprenderà un fitto calendario tra spettacoli, concerti, mostre e convegni.

Il Teatro Patologico il 7 maggio tornerà inoltre a New York per partecipare alla VI edizione del "Festival Italy in scena" con lo spettacolo "Tutti non ci sono" e il 16 maggio sarà a Bruxelles al Parlamento europeo.