Sudcorea, arrivati jet americani per l'esercitazione Max Thunder

Gwangju, Sudcorea (askanews) - Otto caccia americani stealth F-22 "Raptor" sono stati rischierati sulla base aerea sudcoreana di Osan per prendere parte all'esercitazione congiunta "Max Thunder", al via l'11 maggio per due settimane con la partecipazione di circa 100 aerei e migliaia di militari di entrambe le nazioni.

Il rischieramento avviene pochi giorni dopo lo storico incontro tra i due leader coreani, Kim Jong-un e Moon Jae-in che a breve si recherà a Pyongyang.

Il Ministero della Difesa sudcoreano ha chiesto ai media locali di evitare speculazioni dopo che alcuni conservatori avevano indicato il dispiegamento degli aerei americani come un possibile strumento di pressione su Pyongyang prima del previsto summit tra Kim Jong-un e Donald Trump che potrebbe aver luogo nella zona demilitarizzata di Panmunjom.