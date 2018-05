Spagna, l'Eta ufficializza: smantellate tutte le nostre strutture

Madrid (askanews) - L'organizzazione separatista basca Eta ha annunciato in un comunicato ufficiale inviato ai media spagnoli di aver "completamente smantellato tutte le proprie strutture" e di "aver messo fine a tutta la propria

attività politica".

Fondata nel 1959 sotto la dittatura di Francisco Franco, l'Eta ha ucciso almeno 829 persone in una campagna di omicidi e attentati in Spagna e Francia, in nome dell'indipendenza di "Euskal Herria", i Paesi Baschi spagnoli e francesi e della Navarra.

L'annuncio dello scioglimento sarà seguito da una "conferenza internazionale" per una "pace giusta e duratura" a Combo-les-Bains, nei Paesi baschi francesi.

Il presidente del governo spagnolo, il conservatore Mariano Rajoy ha dichiarato però che non ci sarà "nessuna impunità" per i crimini dell'Eta anche se il gruppo separatista basco ha smantellato la rete dopo oltre 40 anni di violenze.

"L'Eta può annunciare la sua scomparsa ma i suoi crimini non spariscono e neanche gli sforzi per perseguirli e punirli. Niente potrà cambiare una realtà incontestabile: il progetto dell'Eta è stato uno scacco netto e clamoroso", ha concluso.