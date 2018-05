Educazione stradale, Michelin lancia il progetto Live the Motion

Milano (askanews) - Si chiama Live Motion il progetto per diffondere la cultura della mobilità sicura e consapevole promosso da Michelin e dedicato ai ragazzi tra i 19 e i 25 anni. S'inizia il 7 maggio 2018 con la campagna #bastameno che sfida i ragazzi a diventare protagonisti della sicurezza stradale come spiega Marco Do, direttore comunicazione di Michelin Italia.

"È un'attività prettamente social - spiega - un concorso fotografico rivolto a tutti i giovani che, iscrivendosi sul sito di live the motion e postando sulle proprie pagine facebook e Instagram le proprie aventi per oggetto i buoni comportamenti stradali ma anche foto simpatiche o paradossali, parteciperanno a un concorso con in palio un viaggio di 4 notti in destinazioni a scelta tra Barcellona, Londra e Santorini".

La seconda declinazione di Live Motion, invece, si chiama Innovation ed è destinata agli studenti universitari di 3 atenei italiani: i Politecnici di Milano e Torino e l'Università di Palermo che competeranno in una vera e propria "sfida di cervelli".

"Due forme abbiamo scelto per questa sfida tra cervelli - continua Do - al Politecnico di Torino ci sarà un hackaton, una maratona di creatività, si sfideranno dei team di ragazzi su argomenti relativi alla mobilità sicura, zero incvidenti. L'altra invece, è una sfida tra l'Università di Palermo e il Politecnico di Milano con scontri diretti tra team di studenti sulla base di progetti aventi per oggetto la mobilità urbana, sicura e a zero emissioni".

I vincitori dell hackathon e della sfida tra atenei riceveranno il Premio Michelin, che contribuirà a finanziare la realizzazione dei loro progetti.

Dieci, infine, le regole d Oro promosse da Michelin per farci muovere in sicurezza: rispettare il codice della strada, indossare il casco, controllare i pneumatici, proteggere i bambini a bordo, allacciare le cinture di sicurezza, guidare solo se si è lucidi, non usare il cellulare alla guida, rispettare i limiti di velocità, fermarsi se si è stanchi ed essere cortesi e rispettosi.