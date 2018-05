Micol presenta "Arpa Rock" a Roma: vi stupirò con due arpe

Roma, (askanews) - Al concertone del Primo Maggio ha fatto ballare la folla con un'inedita versione di "Bella Ciao" con la sua arpa (per la quale ha ricevuto i complimenti della storica band Modena City Ramblers), ora Micol, l'arpista rock "scoperta" da Gino Castaldo ed Ernesto Assante, ha già fatto il tutto esaurito all'Auditorium Parco della musica di Roma.

"L'emozione del primo maggio è stata incredibile, perché essere su un palco così importante e prestigioso con tutta quella gente davanti è stato incredibile. Soprattutto riuscire con un'arpa a trascinare la folla, a farla cantare insieme a me 'Bella Ciao', è stato un trionfo", ha raccontato in un'intervista ad askanews, dove ha intonato il celebre brano dei Nirvana "Smell like teen spirit".

A Roma presenta in concerto il suo album di debutto "Arpa Rock":

"Concerto tutto mio, sarà un itinerario della mia storia, inizierò con i brani rock, che hanno fatto la storia del rock, da 'Stairway to heaven' dei Led Zeppelin, Springsteen con 'Born to run', Radiohead, con l'arpa celtica elettroacustica e poi a un certo punto passerò all'arpa classica, quindi porterò due arpe, per far vedere la mia storia da dove arrivo 'ero prima un'artista classica, per cui voglio far vedere le origini, per cui farò due-tre brani classici e poi tornerò all'arpa celtica elettroacustica e canterò anche un brano".