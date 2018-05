Niente Nobel per la Letteratura nel 2018 dopo scandalo molestie

Stoccolma (askanews) - L'Accademia che assegna il Nobel ha deciso di non assegnare per quest'anno il premio per la letteratura, a causa dello scandalo di molestie sessuale che l'ha travolta.

L'Accademia è finita nella tempesta a novembre, all'inizio della campagna #MeToo, quando un giornale pubblicò le testimonianze di 18 persone che accusavano di essere state molestate da Jean-Claude Arnault, una figua influente della scena culturale svedese. Arnault è il marito francese della poetessa Katarina Frostenson, membro dell'Accademia.

"L'Accademia di Svezia intende decidere e annunciare il Premio Nobel per la Letteratura del 2018 in parallelo con quello del 2019", ha chiarito in un comunicato l'istituzione di Stoccolma.

Nelle ultime settimane diversi membri hanno dovuto rassegnare le dimissioni per gli scandali. Una crisi che, secondo il segretario permanente ad interim dell'Accademia Anders Olsson, ha reso consapevoli della necessità di un "robusto cambiamento" per "recuperare la pubblica fiducia nell'Accademia prima che possa essere annunciato il prossimo vincitore".