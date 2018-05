Olympique Marseille in finale Europa League, la gioia dei tifosi

Marsiglia (askanews) - L'Olympique Marsiglia si è qualificato per la finale di Champions League dopo il match contro il Salisburgo in Austria perso per 2 a 1. Tanti tifosi si sono ritrovati allo stadio del Marsiglia, il Velodrome, per vedere insieme la partita. Poi si sono riversati sulle strade della città francese per festeggiare l'aprodo in finale. Il 16 maggio la squadra di Rudi Garcia affronterà l'Atletico Madrid a Lione.