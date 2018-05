Occhio alla sposa: in Nigeria la prima Bridal Fashion Week

Lagos (askanews) - Occhi puntati sulle spose a Lagos. Nella metropoli nigeriana è andata in scena la prima Bridal Fashion Week della storia, la settimana della oda dedicato agli abiti da sposa. Una occasione, secondo gli organizzatori, per valiorizzare il settore della moda locale. E per incentivare le future spose all'acquisto di prodotti locali piuttosto che guardare agli abiti da sposa realizzati all'estero.