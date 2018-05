Piccoli artigiani per un giorno, è festival Firenze dei Bambini

Firenze, (askanews) - Emozionati, attenti, curiosi. Sono i piccoli delle scuole elementari che hanno partecipato a Firenze dei Bambini, il festival organizzato dalle associazioni Mus.e. e Artex, con il sostegno di Autostrade per l Italia e il Comune di Firenze.

Il programma di quest'anno, rivolto a varie fasce di età dagli 0 ai 12 anni, è particolarmente innovativo, grazie alla collaborazione con Indire.

"Per questo laboratorio abbiamo realizzato la tecnica della doratura, questo è un prototipo di quello che gli ho fatto realizzare", racconta una responsabile dei laboratori.

Nella sezione allestita all'Istituto degli Innocenti, la manualità e la creatività la fanno da padrone, con la possibilità di diventare, letteralmente, Artigiani per un Giorno. La parola alle docenti:

"Siamo all'ospedale degli Innocenti e siamo nella ludoteca, facciamo il laboratorio con l'argilla che si chiama 'Ceramica amica', sono iniziative molto importanti per i bambini perché li avvicinano a delle attività che di solito loro non praticano", racconta una maestra.

"I ragazzi in questo laboratorio stanno facendo legatoria, cioè si impara a cucire un libro - prosegue una collega - Abbiamo già fatto un altro laboratorio, anche di doratura. Per questo ringraziamo Autostrade per l'Italia che ha reso possibile il progetto 'Artigiani per un giorno' e ci ha dato la possibilità di partecipare a questi bellissimi laboratori".

"Sono tanti anni che veniamo a queste iniziative e sempre tutti gli anni torniamo", conclude sicura un'altra maestra.