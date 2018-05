Cannes, prove generali tra ingenti misure di sicurezza

Roma, (askanews) - Prove generali sulla Croisette, tra misure di sicurezza straordinarie, per l'inizio della 71esima edizione del Festival di Cannes, dall'8 al 19 maggio.

Transenne, agenti sulla famosa Monté de Marche per simulare interventi eccezionali e già molti curiosi che si preparano ad ammirare i loro beniamini. Tra le novità di quest'anno c'è il divieto di selfie con le star deciso dal direttore Thierry Frémaux, in nome del "buon gusto"; secondo molti anche per ragioni di sicurezza.