Di Maio: andiamo a votare l'8 luglio, rispetto per Mattarella

Roma, (askanews) - "Per noi non c'è nessun problema, l'ho già detto chiaramente, l'ho detto anche a Salvini, per me si può andare a votare nella prima data utile, l'8 luglio. Poi deciderà il presidente della Repubblica, pieno rispetto per le sue decisioni, ma per quanto ci riguarda saranno due mesi in cui, per noi, inizia la campagna elettorale": lo ha affermato Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti alla Camera.

"Chi sperava di potersi avvantaggiare di questa legge elettorale e mettersi insieme il giorno dopo le elezioni, soprattutto Forza Italia e Pd, Berlusconi e Renzi, saranno quelli che pagheranno di più le conseguenze di elezioni anticipate a luglio, che noi chiediamo ufficilamente, mi sembra che le stiano chiedendo anche la Lega, quindi c'è già una maggioranza parlamentare che almeno sulle elezioni è d'accordo", ha aggiunto il capo politico del M5S.