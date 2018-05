Primo blue carpet, tutto pronto per l'Eurovision Song Contest

Roma, (askanews) - Tutto pronto all'Altice Arena di Lisbona, in Portogallo, per la 63esima edizione dell'Eurovision Song Contest, dall'8 al 12 maggio.

I cantanti degli oltre 40 paesi in gara hanno sfilato sul primo blu carpet, insieme alla presentatrice Daniela Ruah. Per l'Italia in gara ci sono i vincitori di Sanremo Ermal Meta e Fabrizio Moro.