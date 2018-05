Di Maio: voto il 22 luglio. Ma il mio cellulare è sempre acceso

Roma (askanews) - C'è il rischio dell'astensionismo per una data del 22 luglio. Ne sono consapevole ma a questo non ci volevamo arrivare noi del Movimento 5 stelle. Sensibilizzeremo le persone ad anadare a votare. Ma io lascio il cellulare acceso, se qualcuno volesse cominciare di nuovo cominciare a pensare al bene del Paese, noi siamo sempre disponibili. Però per noi, visti gli atteggiamenti, bisogna tornare a votare": lo ha detto il leader e candidato premier del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio, intervenuto ai microfoni della radio Rtl 102.5.