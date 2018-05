Eurodeputati per un giorno a Roma, studenti simulano plenaria

Roma, (askanews) - Eurodeputati per un giorno: è l'iniziativa che ha visto coinvolti al Teatro della Cometa della Capitale gli studenti di 5 licei romani. I ragazzi si sono confrontati in una gara di oratoria simulando una vera e propria plenaria del Parlamento europeo. "Ad oggi, considerato che i giovani occupano un posto preponderante nella visione sociale europea, il nostro impegno deve essere utile per il proprio studio e lavoro. Ma rappresenta anche il giusto riconoscimento dei propri sforzi".

L'obiettivo: convincere una giuria di giornalisti sulle loro proposte di modifica di alcuni articoli della strategia dell'Unione europea per la gioventù.

"Ci hanno dato una lista di emendamenti nei quali noi dovevamo fare delle aggiunte e dei cambiamenti o dire se eravamo d'accordo con una cosa o pure no".

A vincere il premio "New Generation", organizzato dall'ufficio di collegamento del Parlamento europeo in Italia, sono stati gli studenti del liceo Seneca, davanti a quelli del Cristo Re, del Virgilio, del Santa Maria Ausiliatrice e del Vivona.

L'"eurodeputato" Simone spiega le idee del suo gruppo che hanno convinto la giuria: "La prima proposta riguarda la creazione di spot pubblicitari che vengano creati dai giovani stessi. Perché potrebbe aiutare i coetanei a capire in maniera migliore il metodo del processo di voto europeo ed anche come funziona".

I vincitori andranno a Strasburgo dove parteciperanno a una simulazione di una plenaria insieme agli studenti di altri Paesi dell'Unione.