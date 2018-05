Membership e valore: American Express presenta il suo CFO Club

Milano (askanews) - L'ambiente è quello, molto cool, di Casa Lago a Milano. Alle pareti si possono trovare opere importanti di Giorgio De Chirico, con la sua Metafisica così novecentesca, e di Mimmo Rotella, con alcuni decollage ispirati alla storia del cinema italiano. In tavola piatti innovativi, firmati dallo chef Valerio Braschi.

Si tratta del primo evento esperienziale che inaugura il CFO Club di American Express, un progetto che, come ci ha spiegato Carlo Liotti, vice president e general manager di American Express Global Commercial Services, nasce dall'idea stessa di membership cara all'azienda.

"Da questo concetto di membership - ha spiegato ad askanews - ci siamo allargati al mondo b2b nel quale abbiamo cominciato a operare da qualche decennio, in modo particolare su una figura di membership che a noi è molto cara, perché è il nostro principale utente all'interno delle aziende che serviamo, che è il responsabile finanziario o CFO che dir si voglia".

Nell'ottica di favorire le sinergie tra i professionisti, il CFO Club punta su momenti di cultura e convivialità, come lo show cooking di Chef Braschi, qui alle prese con una sua rilettura di un piatto tradizionale come le seppie con piselli.

"Il club - ha aggiunto Carlo Liotti - nasce sostanzialmente articolato su tre grandi pilastri: un pilastro che è quello dei contenuti, in partnership con Ambrosetti, quindi con un operatore nel mondo della consulenza in ambito di strategia finanziaria tra i più riconosciuti in Italia e nel mondo; un secondo pilastro che iniziamo ad aprire che è quello delle esperienze, nel quale ampliamo il nostro concetto di metafora, usando il cibo e l'arte per reinterpretare beni materiali in chiave artistica; e poi il pilastro del valore, aprendo ai nostri clienti CFO i vantaggi del nostro network di esercenti".

Nel corso della serata, American Express ha poi anche presentato alcuni dati del Global Business and Spending Outlook 2018, dai quali emerge un sostanziale ottimismo dei manager finanziari sulle prospettive di fatturato e Pil per l'anno in corso.