Bus in fiamme a Roma: chiusa via del Tritone, evacuata la Rinascente

Momenti di panico nel pieno centro di Roma per un bus della linea 63 dell'Atac andato in fiamme su via Del Tritone, all'altezza degli uffici della Presidenza del Consiglio che ospitano il ministero per gli Affari Regionali. La strada è stata chiusa al traffico e ed è stata disposta l'evacuazione della nuova Rinascente, traffico in tilt.