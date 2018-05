Turismo, FIlippetti presenta la campagna di comunicazione Astoi

"La forza di questa campagna è quella di riuscire a comunicare, dopo tanti anni, quello che è il lavoro che abbiamo fatto quotidianamente e che ci contraddistingue da quando siamo nati e da ancora prima di internet e cioè l'affidabilità, il fatto che quello che raccontiamo è vero e tangibile e soprattutto supportare i clienti assistendoli in tutto il percorso della vacanza dando loro quella serenità che oggi non sempre è assodata come poteva essere quarant'anni fa". Lo ha dichiarato Nando Filippetti il presidente di Astoi, l'associazione che rappresenta oltre il 90% del mercato del tour operating italiano, commentando il lancio della campagna di comunicazione caratterizzata dall'hashtag #seigiainvacanzaquando per promuovere presso i consumatori l'utilizzo dei tour operator per organizzare le proprie vacanze.