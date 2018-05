Donne sul podio, Dall'Ongaro: il cambiamento attraverso l'arte

Roma, 9 mag. (askanews) - In Italia ce ne sono diverse come Speranza Scappucci; le donne direttrici d'orchestra sono sempre più numerose, sempre più presenti sui podi internazionali; in maggio all'Accademia di Santa Cecilia c'è stata anche la lituana Mirga Grazinyte-Tyla. La prossima stagione non ne prevede ma, promette il presidente dell'Accademia romana Michele Dall'Ongaro...

"Torneranno... Significa che ci sono dei paesi che sono stati considerati un po' in seconda fila nel mondo della musica classica fino a poco fa: il Venezuela, la Cina, la Finlandia, la Lituania, che invece si stanno prepotentemente affermando nel mondo della cultura perché c'è un'esigenza reale di affermare il cambiamento attraverso l'arte. La presenza in questi paesi di direttori d'orchestra particolarmente significativi è un segno di questo cambiamento. Ce ne sono anche in Italia e ce ne saranno sempre di più; la qualità è molto alta e siamo felici di averle sul podio".