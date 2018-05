Tim Cup 2018, Gattuso: dobbiamo fare qualcosa di straordinario

Roma (askanews) - "I ragazzi sanno bene cosa si giocano contro una squadra dalla grande mentalità che viene da due finali di Champions. Se riaccendiamo l'entusiasmo possiamo fare qualcosa di importante. Dobbiamo fare qualcosa di straordinario per vincere. Dobbiamo avere personalità, non aver paura, non dobbiamo avere il braccino da tennista ma giocare con grande coraggio. E ce la giocheremo. La Juve è una grandissima squadra ma anche loro hanno qualche difettuccio": così il tecnico del Milan Gennaro Gattuso alla vigilia della finale di Tim Cup che sarà giocata questa sera a Roma tra Milan e Juventus. "I cicli iniziano sempre con una vittoria. Speriamo che il nostro ciclo inizi domani sera" ha aggiunto il capitano del Milan Leonardo Bonucci.