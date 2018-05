Cannes, Christoph Waltz e Julian Moore a proiezione "Yomeddine"

Cannes, (askanews) - Julianne Moore, Christoph Waltz o, ancora, l'attrice francese volto di L'Oreal Louise Bourgoin sfilano sul tappeto rosso di Cannes per assistere alla proiezione di "Yomeddine", opera prima del regista egiziano Abou Bakr Shawky in lizza per la Palma d'Oro.

Il film racconta la storia di un uomo guarito dalla lebbra, il quale non ha mai lasciato la colonia di lebbrosi dove ha vissuto fin dall'infanzia, che intraprende un viaggio attraverso l'Egitto assieme a un orfano nubiano.