Coppa Italia alla Juve, Allegri: è stata una serata bellissima

Roma, (askanews) - "É stata una serata bellissima, alla fine noi lavoriamo, i ragazzi vincono le partite, ma dietro a loro ci sono tante persone che stanno dietro le quinte e rendono possibile tutto questo". Così Massimiliano Allegri ha commentato la vittoria della sua Juventus per 4-0 al Milan, con cui la squadra si è aggiudicata la Coppa Italia per la quarta stagione di fila.

"Tra 20 o 30 anni diranno che la Juventus negli anni dal 2012 o dal 2015, quando sono arrivato io, e speriamo fino al 2030, ha fatto cose straordinarie" ha aggiunto.

Delusione per l'allenatore del Milan Rino Gattuso: "A tutti noi brucia, a me, ai giocatori, ai milioni di tifosi, a tutti. "Ma bisogna guardare avanti, perché vincere sarebbe stato straordinario, ma ora dobbiamo concentrarci per la fine del campionato".