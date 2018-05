Di Maio: con Salvini passi avanti, ora un contratto di governo

Roma, (askanews) - "Ieri sera si sono create le condizioni per cominciare a lavorare a un governo del cambiamento M5s-Lega. Sono molto orgoglioso che siamo arrivati fin qui mantenendo la nostra linearità e la nostra coerenza e portando avanti in maniera lineare la nostra linea politica. È un grande obiettivo raggiunto, ma adesso diamo prima possibile un governo all'Italia". Lo ha detto Luigi Di Maio in un video su Facebook.

"Con Salvini - ha aggiunto il leader M5s - convenivamo tutti e due sul fatto che si debba cominciare a parlare di temi e di soluzioni ai problemi degli italiani, che aspettiamo da 30 anni. Già oggi si riunirà un tavolo con parlamentari e tecnici di Lega e M5S per lavorare al programma e scrivere un contratto di governo, per migliorare la vita degli italiani". Nell'incontro di oggi "sono stati fatti passi avanti significativi. Il tempo non è tantissimo, dobbiamo fare un lavoro fatto bene, ottenere risultati significativi per i cittadini. Non posso nascondere la gioia e la contentezza per il fatto che finalmente possiamo cominciare a occuparci dei problemi dell'Italia. Sono momenti importanti non per il MoVimento ma per la Repubblica italiana".