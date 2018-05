Fico al Salone del Libro: folla e selfie per uno stile popolare

Torino (askanews) - Il presidente della Camera Roberto Fico, dopo avere presenziato alla cerimonia inaugurale del XXXI Salone del Libro di Torino, ha girato tra gli stand del Lingotto per salutare editori e lettori, circondato da un imponente servizio di sicurezza e da schiere di cronisti in cerca di una battuta. Sorridente e apparentemente compiaciuto da quanto vedeva, Fico si è trattenuto con Massimo Bray nello stand della Treccani, ha stretto mani a molte persone e si è prestato a molti selfie, soprattutto con giovani ammiratori, dando una forma, almeno per oggi, tangibile, all'idea di figure istituzionali più vicine alla sensibilità popolare.

L'investimento culturale - ha detto Fico durante l'affollata passeggiata per i corridoi del Salone - è un investimento di qualità, che può produrre migliaia di posti di lavoro, di lavoro di qualità, e soprattutto è a zero impatto ambientale. Noi siamo un Paese con una cultura profonda e questo è un esempio del valore anche internazionale .