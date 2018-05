Il chitarrista e cantautore Raul Midon il 15 maggio a Roma

Roma, (askanews) - Il 15 maggio farà tappa a Roma, all'Elegance Cafè Jazz Club, il chitarrista e songwriter americano che piace a Herbie Hancock e Snoop Dogg, Raul Midon.

Nativo del Nuovo Messico e cieco dalla nascita, l'artista è in tour con il suo "Bad Ass and Blind". Midòn ha pubblicato sette album, tra cui la hit State of Mind (Manhattan/EMI, 2005). Nel corso della sua carriera ha conquistato una grande fama internazionale affermandosi come una delle voci più singolari della scena mondiale.

Un one-man band che trasforma "la sua chitarra in un orchestra e la sua voce in un coro", secondo il New York Times.

Midon ha collaborato con maestri come Herbie Hancock Stevie Wonder, Richard Bona, partecipando alle registrazioni di dischi di Jason Mraz, Queen Latifah e Snoop Dogg oltre alla colonna sonora di Spike Lee She Hate Me.