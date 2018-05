Italia-Romania, il prefetto Sarti insignita da presidente romeno

Roma, (askanews) - Il Prefetto Sandra Sarti ha ricevuto dall'ambasciatore di Romania George Bologan l Onorificenza di Ufficiale dell Ordine Nazionale Al Merito conferita con decreto del Presidente di Romania, Klaus Iohannis per il suo contributo ai rapporti tra Italia e Romania.

"L'onorificenza mi ha colto con grandissima sorpresa perché deriva da rapporti che si sono sviluppati nell'ambito del lavoro e che hanno travalicato il lavoro attraverso un rapporto di grande stima professionale e di grande amicizia personale. Il nostro rapporto è nato nel 2011 con l'avvio della procedura di riconoscimento giuridico della Diocesi romena ortodossa in Italia e venne da me, a trovarmi, monsignor Siluan con grande spirito collaborativo chiedendo di avviare il procedimento, insieme lo costruimmo e poi accertammo nella mia filiera di lavoro, attraverso le prefetture, quali fossero tutte le condizioni in cui operava la diocesi e risultò che la diocesi estrinsecava un'attività eccellente, effervescente, vivace, che consentiva una forte integrazione sociale delle persone venute in Italia dalla Romania che in quel momento ammontavano a più di un milione e così arrivammo facilmente, soprattutto per la grande collaborazione della diocesi, ad adottare il provvedimento".