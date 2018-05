Welfare, con Sanimpresa a Roma un Villaggio della Salute

Roma, (askanews) - Piazza San Silvestro, a Roma, per cinque giorni trasformata in uno spazio di prevenzione e cultura della salute. E proprio un villaggio della salute, organizzato da Sanimpresa e dalle sue forze sociali, Confcommercio, Cgil, Fisascat e UiltuCs, insieme alla Onlus Cuore di Roma, con il patrocinio di Roma, è stato inaugurato dalla sindaca di Roma Virginia Raggi insieme tra gli altri a Renato Borghi, Presidente sanimpresa e commissario Confcommercio, il vicepresidente Carlo Costantini, Segretario Fisascat Cisl Roma Capitale e Rieti e Luigi Corazzesi vicepresidente Sanimpresa.

Riconosciuto dalla prima cittadina ai promotori il merito di

proporre qualcosa di innovativo che mette a disposizione esami diagnostici, misurazioni, informazione su nutrizione e contrasto al fumo. Tre i valori che hanno ispirato questa operazione: il valore del welfare contrattuale, cioè il rapporto tra le aziende e i fondi sanitari e pensionistici che offrono un servizio per i cittadini e sono un'attività di sussidiarietà per lo Stato; la

responsabilità sociale di impresa e la solidarietà. Come sottolinea il presidente Renato Borghi:

"La nostra mission è garantire una copertura sanitaria adeguata, molto innovativa e profittevole rispetto all'offerta presente sul mercato a circa 98.000 assistiti su Comune e Provincia di Roma. Abbiamo una intensa attività di promozione e tutto quello che riusciamo a realizzare viene investito in servizi maggiorativi rispetto ai nostri assistiti. Poi troviamo spazio per iniziative come quella di oggi, gratuite, nel senso della responsabilità sociale e della solidarietà soprattutto in un momento difficile per i cittadini".