Bellezze in passerella a Cannes pronte a catturare tutti i flash dei fotografi e a mettersi in posa per farsi ammirare. Attrici e modelle con look mozzafiato sul tappeto rosso del film "Sorry Angel" di Christophe Honoré, in corsa per la Palma d'Oro. Dalla provocante Irina Shayk a Miss Universo 2016 Iris Mittenaere, con spacco e scollatura vertiginosa, all'ex moglie di Johnny Depp, Amber Heard.