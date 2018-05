Cromo: scrivo canzoni luminose dedicate a chi ha una vita dura

Milano (askanews) - Ha iniziato a produrre musica nel 2013 da indipendente, raccontando la vita del suo quartiere a Genova, e dopo aver conquistato centinaia di migliaia di visualizzazioni su Youtube ha firmato con Warner Music: "Oro cromato" è il primo album di Cromo, anticipato dal singolo "Ci siamo". "Ho provato a dare con le canzoni una certa luminosità. Spero che chi compra il disco possa giovare di questo e trovare la propria luce. Quando scrivo quello che voglio trasmettere in questo mondo abbastanza cupo è l'essere solari anche nei rapporti".

Il tono dei brani non è quello del classico rap arrabbiato, quasi

a distinguersi dal panorama musicale del genere. "Mi piace essere me stesso, sono una persona molto pacata e mi piace fare musica, quando faccio musica mi trasformo perchè provo delle sensazioni molto forti. Il disco serve a chi ha una vita dura e ha bisogno di canzoni leggere che permettono di passare il tempo con tranquillità, lo faccio per aiutarli".

La hit "Italieno" è certificata disco d'oro per le vendite con

oltre 5 milioni di streams nasce da una battuta scherzosa con un

amico. "Mi piace molto ispirarmi a quello che vedo e vivo, Italieno

nasce da un discorso quasi scherzoso con un amico, sono andato a

casa e ci ho costruito una canzone. A volte come in 'Stipendio'

nasce da una necessità, in 'Limousine' racconto della mia vita e

dei miei trascorsi".

I sogni di un ragazzo di 20 anni non riguardano solo la musica,

anche se resta l'occupazione principale. "Mi piacerebbe diventare sommelier come mio padre, mi è sempre piaciuto, comunque ho fatto l'alberghiero e abbinare il cibo al vino mi piace, è una passione. Il piano A per adesso è non avere un piano B, ho anche tante altre passioni, si vedrà in futuro".