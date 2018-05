Di Maio: nessun rischio per i rapporti con l'Ue

Roma, (askanews) - "Deve essere chiara una cosa. Oggi conosciamo la situazione dell'Europa, sappiamo che ci sono delle cose che vanno fatte in Europa, ci sono anche nell'ambito del bilancio europeo, delle pretese dell'Italia che deve portare avanti, sul fondo sociale europeo, sui finanziamenti che devono arrivare. C'è tanto da fare. Chi vede in questa ipotesi di governo una minaccia per l'Europa, forse vede una minaccia per la sua poltrona, non per l'Europa". Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, al termine dell'incontro con Matteo Salvini in vista della formazione del nuovo governo.