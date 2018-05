"Musicanti", l'opera teatrale con le canzoni di Pino Daniele

Roma, (askanews) - Verrà portata in scena nei più prestigiosi teatri d'Italia a partire dal prossimo dicembre "Musicanti", l'opera teatrale per raccontare le straordinarie musiche del "musicante on the road" per eccellenza, Pino Daniele.

Sul palco un cast di talentuosissimi cantanti-attori e ballerini e le più belle melodie di Pino Daniele suonate live sul palco da una band composta da celebri nomi e amici di Pino: Hossam Ramzy, percussioni; Elisabetta Serio, tastiere; Fabio Massimo Colasanti, chitarra; Alfredo Golino, batteria; Simone Salza e Mel Collins, sax; Jimmy Earl e Dario Deidda, basso.

È la storia di Antonio, un uomo che torna a Napoli dopo 25 anni, dopo averla lasciata da bambino, alla morte della madre. Detesta questa città, ma ha ricevuto un lascito testamentario dal padre, uno storico locale del porto, oggi in crisi, si chiama Ue' Man, tutti temono che lui non veda l'ora di chiuderlo, ma...

Il debutto ufficiale di "Musicanti" è a Napoli, il 7 dicembre, al Palapartenope. Nel 2019, il tour attraverserà l'Italia con tappe a Bologna (19 e 20 gennaio, Europauditorium); Padova (25 e 26 gennaio, Teatro Geox); Firenze (14 e 15 febbraio, Obihall); Torino (23 e 24 febbraio, Teatro Colosseo); Milano (dal 7 al 17 marzo, Teatro Arcimboldi) e Roma (dal 7 al 12 maggio, Teatro Olimpico).

Lo spettacolo mette in relazione le canzoni più significative dei primi album del cantautore napoletano -il suo rock, il blues, il jazz, il soul- con la drammaturgia e la tradizione partenopea per dare vita a un'esperienza musicale-teatrale unica nel suo genere.

"L'idea alla base di Musicanti è proprio questa: portare la musica di Pino a confrontarsi con un nuovo linguaggio: quello dell'opera teatrale - dichiara il produttore Sergio De Angelis. Questa era una vecchia intuizione mia e di Pino, di oltre venti anni fa e che ora vede la luce".