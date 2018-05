Roma, (askanews) - Grande premiere mondiale a Los Angeles per "Solo: A Star Wars Story", il nuovo film di Ron Howard.

Un red carpet spettacolare a Hollywood, con tanto di riproduzione del Millenium Falcon, ha visto sfilare gli iconici protagonisti di una delle saghe più amate del cinema, da Chewbacca allo stesso creatore George Lucas. E i fan sono arrivati numerosi, anche loro mascherati a tema.

Scritto da Jon Kasdan e Lawrence Kasdan, è il secondo della serie "Star Wars Anthology", film a parte ambientati nell'universo di Guerre stellari, dopo "Rogue One: A Star Wars Story". Stavolta si raccontano le vicende del personaggio di Han Solo, interpretato da Alden Ehrenreich, dall'età di diciotto anni fino ai 24. "É una storia basata su un personaggio, è divertente, selvaggia, un po' buia, è tante cose che non si sono mai viste prima" ha preannunciato Lawrence Kasdan, co-sceneggiatore.

"Quando sei una bambina e non sai molto del mondo, guardi uno di questi film e sogni in grande - aggiunge l'attrice Thandie Newton - per me è un privilegio aver fatto parte di questo film".

"Solo: A Star Wars Story" sarà presentato a Cannes prima di uscire nelle sale italiane dal 23 maggio.