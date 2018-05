Mother Mary Mood: un album contro il 'pusher mediatico'

Roma, (askanews) - E' considerata la band che ha reinventato il sound degli anni '90: i Mother Mary Mood, una delle realtà alternative rock italiane più conosciute, presentano il nuovo album "Antitude", una vera e propria esplosione di grounge anni Novanta.

Come ci spiega Marco Mantini, al basso e ai cori: "Antitude è l'acrasi di due parole inglesi, Ant e Attitude, l'attitudine della formica a fare gruppo, a riunirsi, a sommare le proprie forze per poter contrastare tutti gli influssi negativi che la società in cui viviamo quotidianamente ci propone. Ci piaceva dare una connotazione positiva al concetto di formica, elemento di una moltitudine capace di sovvertire il sistema".

L'album arriva a tre anni di distanza dall'ultimo disco "Awakening" del 2014.

Marco Formosa, chitarra: "Abbiamo a cuore l'aspetto sociale e gli argomenti che trattiamo noi riguardano questo. Sono due fasi: con il precedente album abbiamo parlato del risveglio delle coscienze rispetto al tipo di società in cui viviamo, e in cui siamo bloccati da tante difficoltà. Antitude invece è la fase successiva in cui c'è la presa di coscienza: dopo il risveglio, quali possono essere le possibilità di reagire a questo sistema che ci viene contro".

"Abbiamo parecchie influenze con il periodo degli anni '90, il grunge in particolare. Era la musica che ascoltavamo e che ci piaceva. Abbiamo condiviso quel periodo non solo da un punto di vista musicale".

Il disco suona come un manifesto che tratta temi scottanti. Come Pusher, e il tema della disinformazione. "Con pusher abbiamo voluto compiere una similitudine tra il pusher, chiaro spacciatore di sostanze stupefacenti, con il pusher mediatico, colui che ci trasmette delle informazioni che non sempre sono vere, ma sono delle informazioni che il pusher ci vuole sottoporre per creare il pensiero unico, per creare dipendenza al destinatario dell'informazione, per delineare una situazione che non sempre è quella reale".

I Mother Mary Mood sono il 12 maggio alla festa di Radio Rock a Roma. E fra giugno, luglio e agosto ricco il calendario, tra festival e concerti live. Il 13 giugno a Milano, 30 giugno a San Gemini, 7 luglio a Piacenza, 29 luglio a Latina, 30 agosto Finale Ligure.