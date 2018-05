Ambasciata Usa: almeno 35 palestinesi uccisi negli scontri a Gaza

Gaza, (askanews) - Gli scontri scoppiati alla frontiera fra striscia di Gaza e Israele hanno visto morire almeno 35 palestinesi uccisi dalle pallottole dell'esercito ebraico. I dimostranti protestano contro l'inaugurazione della nuova, controversa ambasciata Usa a Gerusalemme; la Casa Bianca di Donald Trump ha deciso di spostare la sede diplomatica da tel Aviv a Gerusalemme in un esplicito riconoscimento dello status di Gerusalemme come capitale di Israele, status non riconosciuto dall'Onu. Gerusalemme Est, che secondo i piani Onu dovrebbe essere palestinese, è occupata dalla guerra del 1967 e Israele considera l'intera città proprio territorio di diritto.