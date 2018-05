Cannes, applausi per Alice Rohrwacher. Sul red carpet c'è Benigni

Roberto Benigni superstar sul red carpet del Festival di Cannes per il film "Lazzaro felice" di Alice Rohrwacher, primo italiano in gara per la Palma d'oro. Il regista premio Oscar è arrivato sulla Croisette per accompagnare la moglie Nicoletta Braschi, nel cast insieme ad Alba Rohrwacher. Il film ha ottenuto dieci minuti di applausi.