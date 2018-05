Cheli sull'Everest, gli auguri di @AstroSamantha e Simone Moro

Cremona (askanews) - L'alpinista Simone Moro e l'astronauta italiana dell'Esa, Samantha Cristoforetti da "Cielo senza barriere" l'evento di volo dedicato alle persone disabili di Cremona, hanno fatto il loro "in bocca al lupo" a un altro astronauta, Maurizio Cheli, in questi giorni impegnato in un'impresa straordinaria quanto andare nello Spazio: scalare l'Everest, la montagna più alta della Terra.

"Questi sono i giorni buoni - ha detto l'alpinista italiano che ha scalato l'Everest ben 4 volte - adesso i venti stanno calando, quindi nel giro di una settimana potrebbero essere in cima, quindi gli faccio in bocca al lupo. Mi piacerebbe essere là, fa meno caldo però è bello anche essere qui perché è meno rischioso e mangi con le gambe sotto al tavolo. Quindi gli mandiamo il nostro saluto".