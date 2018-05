A Cannes da neomamma, Chiara Ferragni come una principessa sul red carpet

Anche Chiara Ferragni ha sfilato sul red carpet del Festival di Cannes, la sua prima passerella da neo-mamma con un abito rosa principesco, con strascico e fiocco nero in vita, firmato da Alberta Ferretti. Con lei sulla Croisette c'era naturalmente Fedez, che ha postato sul suo profilo Instagram la foto della coppia in passerella in mezzo ai flash dei fotografi. Anche Chiara ha pubblicato uno scatto da Cannes sul suo profilo, sul lungomare abbracciata al rapper e futuro marito.