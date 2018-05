Come cambia il graphic design: in 121+ a Milano il duo Helmo

Milano (askanews) - Da anni lavorano per ampliare i confini del graphic design e ora il duo francese Helmo arriva in Italia con la mostra "Formateca", ospitata nella Libreria 121+ di Corraini a Milano. Un'occasione per scoprire come Thomas Coudrec e Clément Vauchez hanno rinnovato gli impianti classici della comunicazione istiutuzionale, ricorrendo a soluzioni di forte impatto visivo e anche, perché no, una loro poesia. Nella mostra milanese però mancano del tutto le parole: gli 84 lavori esposti sono infatti solo di grafica pura, anche perché spesso documentano fasi della stampa, e non il risultato finale.

"Abbiamo avuto l'intuizione - ha spiegato Coudrec - di andare a cercare, nei nostri 15 anni di lavoro, i tanti materiali stampati che erano senza parole. Abbiamo pensato che poteva essere interessante raccoglierli per creare un dialogo tra di loro sulle pareti, al solo livello di immagini".

Il lavoro di Helmo è affascinante, oltre per l'allestimento nella libreria, una delle più dinamiche in una città già di suo dinamica come Milano, anche perché documenta come si sia evoluta la tradizione francese dell'affiche. E, senza il corredo delle parole, sono i lavori stessi a dare forma a quello che potremmo definire un nuovo tipo di alfabeto, l'alfabeto di Helmo.

"Abbiamo solo forme, colori, diversi formati di carta - ha aggiunto Vauchez -. Li abbiamo organizzati, in modo da creare un vocabolario, oppure una biblioteca".

Tra suggestioni grafiche e immaginario collettivo, la mostra in 121+ resterà aperta al pubblico fino al 10 giugno.