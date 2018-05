Nasce Sphaeristerium, ristorante nel cuore di Roma di tre donne

Roma, (askanews) - Si chiama Sphaeristerium, dal nome latino del campo dove si giocava a palla, è il nuovo ristorante che nasce nel cuore di Roma, a due passi da Fontana di Trevi (Via dei Lucchesi), grazie al coraggio e all'investimento di tre donne. Una scommessa, in un momento di crisi economica. Come ci spiega Carmela Mainiero, amministratrice della società.

"È un'occasione di lavoro, questa struttura alla fine darà lavoro a una ventina di ragazzi giovani, un gruppo che si sta formando adesso. Spero sia un'iniziativa che vada avanti, per noi perché è stata una scommessa, e per i ragazzi che lavorano con noi. Anche per loro è una scommessa".

Duecento metri quadrati, tre sale ristorante attive tutti i giorni per pranzo e cena, una sala bar paninoteca. Una ventina di dipendenti, tutti giovani, cinque in cucina. L'inagurazione è avvenuta alla presenza di centinaia di persone.

Tra i dipendenti anche Davide Oliviero: "E' una nuova avventura che comincia oggi; siamo nel centro di Roma, una struttura storica, speriamo il meglio per noi. È un periodo soprattutto in Italia di grande disoccupazione giovanile per noi è difficile, entrare nel mondo del lavoro è sempre difficile, c'è tanto lavoro precario. Partire da qui, in questa struttura, ci dà tanta fiducia".