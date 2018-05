Pirelli HangarBicocca, ecco il film Elevated di Matt Mullican

Milano (askanews) - Il film Elevated (2005), creato da Matt Mullican attraverso frammenti di found footage di immagini di strada a New York negli anni Trenta, è stato proiettato su un grande schermo all'interno della mostra "The Feeling of Things" in Pirelli HangarBicocca, accompagnato dal vivo dalla composizione "men" di David Lang.

Il film è stato realizzato da Matt Mullican partendo da un found footage amatoriale in 16 mm, che coglie scene di strada a New York City. Realizzato dall'artista nel 1990 con il titolo "Untitled (DG Oswald NYC, 1935)" il film è stato poi pubblicato nel 2005 con il titolo "Elevated" congiuntamente alla composizione di David Lang "men" (2001).

Presenti all'esibizione Matt Mullican e David Lang