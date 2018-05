Il leader dell'opposizione russa Navalny in Tribunale a Mosca

Roma, (askanews) - Il leader dell'opposizione russa, Alexei Navalny, è arrivato in Tribunale a Mosca. Era stato arrestato per aver organizzato manifestazioni anti-Putin il 5 maggio. La sentenza è stata rinviata per poter ascoltare la testimonianza di due poliziotti.

Arrestato il 5 maggio con più di 1.500 manifestanti, Navalny è arrivato al tribunale moscovita con due capi di accusa: organizzazione di una manifestazione non autorizzata e disobbedienza alle forze dell'ordine. Navalny rischia un mese di prigione per ciascuna accusa.